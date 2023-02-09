انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "إلتقى في أبوظبي، عدداً من رجال الأعمال الإماراتيين ورؤساء الشركات البارزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".وشهد اللقاء، بحسب البيان "استعراض الآفاق المتاحة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق، والفرص التي تهيؤها الحكومة من أجل إطلاق المشاريع الستراتيجية الكبرى، ومشاريع إعمار البنى التحتية المتنوّعة في مختلف المدن العراقية".

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن "انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية، وكل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مستواها، والمجالات التي يمكن من خلالها للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعقد شراكة استثمارية طويلة الأمد، وتهيئ البيئة الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية".

وجرى اللقاء، وفق البيان "بحضور الوفد الرسمي المرافق للسوداني، كما ضم ؛ رئيس شركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ورئيس شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) جاسم حسين ثابت، ورئيس شركة إعمار العقارية محمد علي العبار، ورئيس شركة روتانا ناصر النويس، ورئيس شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي، ورئيس مجموعة اللولو الدولية يوسف العلي، ورئيس شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عصام فاروق أحمد، وعدداً آخرَ من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الإماراتية المختلفة".

