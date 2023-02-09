انت الان تتابع خبر السوداني يبحث أطر التعاون مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة منصور بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الإمارات".وشهد اللقاء، وفق البيان "بحث دعم أطر التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، بما يعزز أواصر العلاقات الثنائية بينهما".