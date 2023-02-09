انت الان تتابع خبر مستشار الأمن القومي يبحث مع داخلية كردستان ضبط الحدود وملاحقة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير"بحث مع وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، الملف الأمني وضبط الحدود، وملاحقة العناصر الإرهابية، إلى جانب التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية، لتحقيق الأمن المستدام، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية".



وأشاد الأعرجي، بحسب البيان بـ"مستوى التعاون والتنسيق الكبيرين بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مؤكدا أن "استمرار التعاون الإيجابي بين وزارة داخلية الإقليم ووزارة الداخلية الاتحادية، يصب في مصلحة الحفاظ على الأمن بشكل عام وتشخيص الثغرات لمعالجتها، مثمنا دور الأجهزة الأمنية والبيشمركة في ملاحقة الإرهابيين والجريمة المنظمة".