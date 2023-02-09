انت الان تتابع خبر الامم المتحدة تحدد امرين لمساعدة منكوبي الزلزال الاخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الامين العام للأمم المتحدة، غوتيريش في مؤتمر صحافي إن "الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة"، مشيرا الى ان "عدد ضحايا الزلزال في يتزايد بشكل مضطرد".

واضاف ان "هناك أمرين هامين لتقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال هما توفير إمكانية الوصول لهم والموارد"، مبينا ان "أول قافلة تابعة للأمم المتحدة دخلت قبل ساعات إلى شمالي سوريا عبر باب الهوى".



وتابع ان "آلاف المباني في تركيا وسوريا انهارت وعشرات الآلاف يعانون ظروف الشتاء القاسية"، موضحا ان "الطرق متضررة وحان الوقت لاستكشاف جميع السبل الممكنة لإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة".

ولفت الى انه "سأكون سعيدا إذا قررت الأمم المتحدة فتح نقاط حدودية إضافية في سوريا لإدخال المساعدات للمنكوبين"، مردفا ً:"مسؤول المساعدات بالمنظمة موجود في تركيا وسيزور سوريا لتقييم الاحتياجات".

