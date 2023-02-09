انت الان تتابع خبر في بغداد.. تحرير فتى مختطف واعتقال خاطفه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء بغداد الكرخ الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ حول وجود فتى مخطوف بحوزة متهم خاطف ضمن قاطع مسؤولية الفوج ذاته، وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير افواج طوارىء الكرخ وعضوية امر الفوج بالاشتراك مع مفارز جهاز الامن الوطني العراقي لتدقيق المعلومات وضرورة القاء القبض على المتهم وتحرير المخطوف".واضافت انه "تم نصب كمين محكم والقاء القبض على الخاطف وتحرير المختطف بعد ان تحرك بعجلة"، مشيرة الى انه "تم تسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".