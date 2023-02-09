انت الان تتابع خبر بعد لقاء زيلينسكي.. المجلس الاوروبي يحدد موعد حسم الغزو الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميشال: "الأسابيع والأشهر القادمة ستكون على الأرجح حاسمة"، مشيرا الى إنه "ليس الوقت للخوف إنما لتقديم الدعم الكامل".

ويقوم زيلينسكي بجولة مفاجئة في أوروبا في رحلته الثانية إلى الخارج منذ بدء الهجوم الروسي في الـ24 من شباط/ فبراير 2022 على أوكرانيا، بعد زيارة لواشنطن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

