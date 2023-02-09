انت الان تتابع خبر اجنبي الجنسية.. القبض على تاجر مخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تمكنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة البصرة من تنفيذ عملية نوعية امنية استباقية، اسفرت عن القاء القبض على تاجر مخدرات اجنبي الجنسية بالجرم المشهود في المحافظة، وقد ضبطت بحوزته (10) كيلو غرام من المخدرات نوع (حشيشه)".

واضافت انه "تم ايداعه التوقيف وفق احكام المادة (27) عن جريمة تجارة المخدرات الدولية".

