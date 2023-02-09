انت الان تتابع خبر العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم في الموارد المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للموارد المائية، ورد لـ الخليج 365، أنه "على هامش اجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرون والمنعقدة في بغداد، وقع وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله مع وزارة المياه والري في المملكة الاردنية الهاشمية مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية وقعها بالنيابة وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة يوسف محمود الشمالي".وأشار إلى أن الغرض هو "تطوير وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الموارد المائية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وأدراكا منهما للتحديات المشتركة التي تواجههما في ادارة مصادر المياه كون التعاون وتبادل التجارب في ميدان الموارد المائية كفيل بالمساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلدين".

واضاف ذياب، أن "المذكرة تهدف الى تقوية وتعزيز التعاون الثنائي القائم بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية من خلال الزيارات وورش العمل والمؤتمرات والندوات في إدارة الموارد المائية وتنمية القدرات وإرساء علاقات تعاون مبنية على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة في مجالات عدة منها تحلية المياه للأغراض المتعددة و ادارة موارد المياه الجوفية والسطحية وتأثير التغير المناخي على قطاع المياه وادارة وامن السدود والطاقة المتجددة في قطاع المياه".

