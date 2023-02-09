انت الان تتابع خبر رئيس المحكمة الاتحادية لرئيس الجمهورية: ضرورة الحفاظ على صيانة الدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عبود استقبل ، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وبحث معه ضرورة الحفاظ على صيانة الدستور باعتباره ضامن للحقوق والحريات العامة والخاصة وسيادة القانون، والحفاظ على التداول السلمي للسلطة بما يضمن مشاركة الجميع بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية ومنها حق التصويت والانتخاب والترشيح ".

واوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا بأن "الغاية الاساسية من عمل المحكمة هو الحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي بغض النظر عن الدين او القومية او أي سبب اخر".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق والحفاظ على وحدة العراق والحفاظ على استقلال القضاء وممارسة السلطات الاتحادية لاختصاصاتها الدستورية وفق مبدأ الفصل بين السلطات بما يضمن بناء دولة ديمقراطية حديثة".