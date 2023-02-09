انت الان تتابع خبر بغداد وأبو ظبي تشددان على التنسيق العالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني التقى في مدينة دبي رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن تنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد أسس متينة لشراكة مستدامة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وفي مجال الطاقة والثقافة والتعليم".وأعرب السوداني خلال اللقاء عن "توجه العراق إلى تطوير مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسعة مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الخدمية، فيما أكد آل مكتوم رغبة بلاده في الانفتاح الاقتصادي على العراق".

واضاف البيان، ان الجانبين على "أهمية التنسيق العالي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".

