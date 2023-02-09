انت الان تتابع خبر وزير العمل يعلن اكمال إجراءات بحث 204 آلاف أسرة خلال 16 يوماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الاسدي بحسب بيان صادر عن وزارة العمل ورد لـ الخليج 365: "اكملنا اجراءات بحث (204) آلاف اسرة خلال 16 يوما منذ انطلاق حملة البحث الكبرى في 15-1-2023".
وأعلن الوزير، "فتح واجهة التقديم الالكتروني للشمول بالحماية الاجتماعية في 20-2-2023 لشريحتي اليتامى، والنساء حسب الفئات الآتية : - الارملة.
- المطلقة.
- زوجة المفقود.
- الفتاة البالغة غير المتزوجة.
- العزباء
وأعلن الوزير، "فتح واجهة التقديم الالكتروني للشمول بالحماية الاجتماعية في 20-2-2023 لشريحتي اليتامى، والنساء حسب الفئات الآتية :
- المطلقة.
- زوجة المفقود.
- الفتاة البالغة غير المتزوجة.
- العزباء
- اسرة النزيل او المودع (اذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية).
وأضاف الوزير: "ارسلنا الوجبة الاولى من بيانات اليتامى الى وزارة التخطيط التي تشمل بحدود 2500 يتيم، وسيتم اصدار البطاقات الذكية، وصرف مبالغ الاعانة لهم خلال هذا الشهر".