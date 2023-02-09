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وزير العمل يعلن اكمال إجراءات بحث 204 آلاف أسرة خلال 16 يوماً

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاسدي بحسب بيان صادر عن وزارة العمل ورد لـ الخليج 365: "اكملنا اجراءات بحث (204) آلاف اسرة خلال 16 يوما منذ انطلاق حملة البحث الكبرى في 15-1-2023".

وأعلن الوزير، "فتح واجهة التقديم الالكتروني للشمول بالحماية الاجتماعية في 20-2-2023 لشريحتي اليتامى، والنساء حسب الفئات الآتية :

- الارملة.
- المطلقة.
- زوجة المفقود.
- الفتاة البالغة غير المتزوجة.
- العزباء

- اسرة النزيل او المودع (اذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية).

وأضاف الوزير: "ارسلنا الوجبة الاولى من بيانات اليتامى الى وزارة التخطيط التي تشمل بحدود 2500 يتيم، وسيتم اصدار البطاقات الذكية، وصرف مبالغ الاعانة لهم خلال هذا الشهر".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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