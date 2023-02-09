انت الان تتابع خبر محافظ بغداد يكشف حقيقة قطع الطرق غداً الجمعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحافظ في بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي ورد لـ الخليج 365: "ننفي جملة وتفصيلاً الخبر الذي نشرته وسائل الاعلام، بشأن عملية قطع الشوارع، اعتباراً من يوم غد الجمعة من أجل سير الزائرين، بمناسبة استشهاد الأمام موسى الكاظم عليه السلام".واشار العطا، الى "ان تحديد مسارات الزائرين، والطرق المراد قطعها في المناسبات الدينية هي من مهام الأجهزة الأمنية، وهي المسؤولة عن ذلك الإجراء لغرض تأمين انسيابية الزيارة".

ودعا محافظ بغداد، وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في نقل التصريحات التي تستقيها من المسؤولين سواء في هذا الملف أو غيره، على أن تتحمل وسيلة الاعلام المسؤولية القانونية إتجاه نسبها لنا هذا التصريح".