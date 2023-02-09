انت الان تتابع خبر البرلمان ينُهي القراءة الأولى لتسعة مشاريع قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل".

وأضاف، ان "البرلمان انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأشار البيان الى ان "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها".

ولفت الى ان "البرلمان انهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973".

وأوضح البيان، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية".

وتابع، "أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل لاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".

وبين، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية انشاء البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية لعام ١٩٩٠".

وأردف البيان، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري".

ومضى، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل على راس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".