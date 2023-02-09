انت الان تتابع خبر مئة يوم من عمر الحكومة.. أبرز الإنجازات التي قدّمتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلال مئة يوم من عمرها، واجهت الحكومة الحالية عدّة تحديّات تمكّنت من معالجة أغلبها واخرها إرتفاع سعر الدولار. أمّا الانجازات فتعدّدت بين الاهتمام بالجانب الصحي وتطوير المستشفيات وتحسين الخدمات في المناطق المنسية.

مع مرور أكثر من مئة يوم من عمر الحكومة، تتباين تقديرات خبراء بشأن أدائها، ولكن إجمالا توصف إنجازاتها باليسيرة في بلد يعاني أوضاعا متردية في جميع القطاعات. بالمقابل فإنّ ما أنجزته خلال هذه المدّة يحظى بمقبولية أغلب ممثّلي الشعب في البرلمان.

حكومة السوداني التي تولت مهامها في تشرين الاول الماضي كانت امام تحديات كبيرة، تمكنت من مواجهة الكثير منها، وتحقيق بعض الانجازات على مختلف الاصعدة. ففي ملف مكافحة الفساد حرصت على استرداد مبالغ طائلة من الاموال المهربة للخارج والمسروقة عبر ما تعرف بسرقة القرن. اذ انها قدمت دعما للقضاء والنزاهة لمحاسبة الفاسدين على وفق القانون، وفي ملف الخدمات اقدمت الحكومة على تشكيل فريق الجهد الخدمي والذي اخذ مهمة تقديم الخدمات الاساسية للمناطق الفقيرة في عموم محافظات البلاد.

ويرى سياسيون أنّ الحكومة برصيدها السياسي حققت استقرارا مؤسساتيا داخليا وحتى في أروقة البرلمان الذي كان يطلق مشروعات ضدّ الحكومات السابقة، ما تسبّب في تجاذبات عرقلت خطى الحكومات السابقة، وأسهم في عدم تحقيقها نجاحات ملموسة.

وخارجيا، نجحت الحكومة في المضي قدما في تعاونها مع دول الجوار وإيجاد أجواء صداقة مبنية على التعاون، عكس ما كان يتوقّعه كثيرون من صدامات قد تشوب العلاقات، ويرى الخبراء أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، رغم أنّها لم تتعامل مع ملفات كبيرة، مثل العمل على تهيئة أجواء سياسية تسمح بإجراء الانتخابات المقرّرة نهاية العام الحالي، لكنها تعاملت مع أزمة إنخفاض سعر الدينار أمام الدولار وعبور هذه المرحلة بارجاعه خلال شهرين من الازمة التي اثرت على واقع البلاد في كلّ المجالات.