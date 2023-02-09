- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع خبر مساعدات مستمرة من مشاهير الاتراك لإغاثة متضرري الزلزال(صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مسعود أوزيل نشر تغريدة عبر تويتر كشف فيها عن مشاركته في حملة لمساعدة المتضررين، وكتب "معاً يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة"، وأرفقها مع علمي تركيا وسوريا وكذلك مع عدة صور له وهم يوضب ويغلق صناديق المساعدات التي سترسل إلى المناطق المتضررة من الزلزال".
كما يشارك أوزيل في حملة المساعدات التي بدأها فريق باشاك شهير التركي، والذي نشر عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، تغريدة كشف فيها: "رئيس فريقنا جوكسل غوموشداغ، ومجلس الإدارة، واللجنة الفنية، ولاعب كرة القدم والموظفون حملوا صناديق المساعدات التي أعدوها لإرسالها إلى مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي خنق بلادنا".
الشيف بوراك ونصرت قاما بإعداد شاحنات مساعدات لمناطق الزلزال، حيث شارك نصرت عبر انستغرام فيديو يظهر وصول شاحنة مساعدات الى منطقة الزلزال، حيث قام بوضع صورته عليها، وكتب "ألمنا كبير".
- بوراك دنيز وألب نافروز
كما تطوع بوراك دنيز بالمشاركة بتجهيز المساعدات الواردة من البلديات التركية، كي يتم ايصالها إلى المناطق المنكوبة في تركيا جراء الزلزال. وأيضا الأمر نفسه بالنسبة لـ ألب نافروز.
- بطلات مسلسل فتاة النافذة
وتداولت السوشيال ميديا فيديو لبطلات مسلسل فتاة النافذة على السوشيال ميديا خلال تقديمهن المساعدة، لاسيما بورجو بيريجيك، سلمى أرجيتش وغيرهن.
وقد عملن لساعات في شيشلي لتعبئة الموارد المرسلة لضحايا الزلزال.
- بيرك أوكتاي
وأيضا من الممثلين الذين ساعدوا في تقديم المساعدات كل من بيرك أوكتاي و زوجته يلديز تشاغري أتيكسوي ، أيتاتش شاشماز و أخوه اسماعيل شاشماز و زوجته يقدمان المساعدة لـ 24 ساعة في احدى مراكز تجميع المساعدات لمتضرري الزلزال.
- كرم بورسين
وشارك كرم بورسين بيان باللغة الإنجليزية لجمهوره في الخارج دعاهم خلاله إلى المساعدة المالية.
- التبرعات المالية مستمرة من قبل النجوم الاتراك
التبرعات ومساهمات النجوم الأتراك، لصالح العائلات التي تضررت من الزلزال في تزايد مستمر يومياً، وآخر ما وصل من التبرعات كانت من جان يامان الذي قدم مبلغ 350 ألف ليرة تركية، واراس بولوت تبرع بـ 200 الف ليرة تركية، وأيضاً ميليس سيزين تبرعت بــ 200 ألف ليرة.
وفي وقت سابق شارك هالوك ليفنت مغني الروك التركي الذي جمع المساعدات للمحافظات المتضررة من الزلزال من خلال منصة الأصدقاء، تغريدة على تويتر شكر من خلالها النجوم الأتراك الذين تبرع كل واحد منهم بالسعر الذي وجده مناسبا، وقال "كيفانش تاتليتوغ كان أول من تبرع بمبلغ 200 ألف ليرة تركية، واتصل بعده ميريح دميرال والذي تبرع بمليون ليرة".
وقال هالوك ليفنت عبر تويتر خلال قيامه بإيصال المساعدات إلى المدينة، إن الوضع في هاتاي سيء للغاية وأنه ينبغي إيصال المساعدات بشكل عاجل.
تابع "اسألني عن اليوم في المستقبل. سأقوم بنشره ككتاب. لم أختبر مثل هذا اليوم من قبل في حياتي. حتى لو نسيت الكتابة، يرجى تذكيرني والإصرار (هاتاي) ".
ومن الأسماء التي تبرعت أيضا والتي ذكرها كل منمراد ك. تبرع بـ 325،646 دولار أمريكي.. أولاً دعا ميرت هاكان يانداش.. لاعبو كرة القدم الأسطوريون هاكان بالتا وزوجته ديريا بالتا تبرعوا بمبلغ 300 ألف ليرة ومصطفى جيجلي 200 ألف ليرة بعد ذلك تبرع إيمري كيلينتش بمبلغ 150 ألف ليرة وتبرع بابارا بمبلغ 2 مليون و500 ألف ليرة. "
وفقًا لمشاركات ليفنت ؛ ميرزا أوغلو تبرعت بمليون ليرة ، بوراك دنيز 150 ألف ليرة ، إديس غورغلو 400 ألف ليرة ، بوراك يلماز 300 ألف ليرة ، ليفنت آغان 300 ألف ليرة ، أوغور دنيشليك 500 ألف ليرة ، تيك توك تركيا 100 ألف دولار ، نيفزات آيدن 1 مليون ليرة ، غوزدي أكب بمليون ليرة ، فاتح كوباران 100 ألف ليرة ، جليل نالككان 100 ألف ليرة ، مدارس اللغة الإنجليزية فقط 200 ألف ليرة.