انت الان تتابع خبر مساعدات مستمرة من مشاهير الاتراك لإغاثة متضرري الزلزال(صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مسعود أوزيل نشر تغريدة عبر تويتر كشف فيها عن مشاركته في حملة لمساعدة المتضررين، وكتب "معاً يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة"، وأرفقها مع علمي تركيا وسوريا وكذلك مع عدة صور له وهم يوضب ويغلق صناديق المساعدات التي سترسل إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

كما يشارك أوزيل في حملة المساعدات التي بدأها فريق باشاك شهير التركي، والذي نشر عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، تغريدة كشف فيها: "رئيس فريقنا جوكسل غوموشداغ، ومجلس الإدارة، واللجنة الفنية، ولاعب كرة القدم والموظفون حملوا صناديق المساعدات التي أعدوها لإرسالها إلى مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي خنق بلادنا".

الشيف بوراك ونصرت قاما بإعداد شاحنات مساعدات لمناطق الزلزال، حيث شارك نصرت عبر انستغرام فيديو يظهر وصول شاحنة مساعدات الى منطقة الزلزال، حيث قام بوضع صورته عليها، وكتب "ألمنا كبير".