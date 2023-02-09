انت الان تتابع خبر هجوم مسلح على منفذ "كي كارد" وانتحار موظف رمياً بالرصاص في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على تسليب صاحب منفذ كي كارد ضمن قطاع 44 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "مبلغ المسروق قدره 100 مليون دينار عراقي تقريبا"، مشيرا الى أن "المسلحين سرقوا دراجة صاحب المنفذ بعد اصابته بطلق ناري في منطقة الصدر والبطن والساق".



وأشار الى أن "صاحب المنفذ في حالة خطرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وفي سياق منفصل، قال المصدر إن "موظفاً حكومياً من مواليد 1983 أقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس محور داخل منزله ضمن منطقة الأمين".

وأضاف أن "الرصاصة استقرت اسفل الحنك"، مستدركا "المعلومات تشير الى ان اسباب الانتحار تعود الى اكتئاب نفسي".

