انت الان تتابع خبر سفارة العراق بأنقرة تجلي 42 عراقياً عبر مطار غازي عنتاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365 إنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى خلية الأزمة الخاصة المُشَكّلَة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وعضويَّة كل من وكيل الوزارة للشُؤُون الإداريَّة والفنيَّة، ورئيس دائرة دول المجاورة ورئيس الدائرة العربيَّة في وزارة الخارجيَّة، تمكنت سفارة العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب من إجلاء (42) مواطناً عراقياً من المناطق التي ضربها الزلزال المدمر".وأضافت، أن "الرحلة انطلقت في الساعة 3:00 من فجر اليوم الخميس عبر مطار غازي عنتاب بتجاه مطار بغداد الدوليّ".

وأكدت السفارة "مُتابعتها بشكل مُباشر، مع السلطات التركيَّة عبر وزارة الخارجيَّة التركيَّة، للاطمئنان على أحوال أبناء الجاليَّة العراقيَّة الموجودين في المناطق المُتضررة وتقديم الدعم اللوجستيّ لهم، وضمان سلامتهم وعودتهم إلى الوطن سالمين".

ودعت المُتواجدين في المناطق التي تعرضت للزلزال والراغبين بالعودة الطوعيَّة إلى العراق بـ"إرسال أسمائهم ونسخ مصورة من جوازات سفرهم (أن وجدت) على رقم الموبايل 05368787900، من أجل تخصيص رحلة جويَّة أخرى لعودتهم".