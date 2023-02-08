انت الان تتابع خبر رشيد يؤكد لنظيره السوري ان جميع الامكانيات متاحة لخدمة المتضررين من الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري واكد خلاله ان جميع الإمكانيات المتاحة هي في خدمة المتضررين من الزلزال.

واضاف: "من جانبه عبر الرئيس السوري عن شكره لحكومة العراق وشعبه على الموقف الذي جرى التعبير عنه عملياً منذ أولى ساعات الحادث المأساوي".

