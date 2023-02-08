انت الان تتابع خبر الغرابي: النظام السياسي في العراق فقد شرعيته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغرابي في حديثه لبرنامج (بالمختزل) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قوى الاطار خاسرة في الانتخابات الاخيرة فكيف هي من تحدد القانون القادم"، مشيرا الى ان "الانتخابات هي مقياس الرضا من عدمه في مدى مقبولية الاحزاب والشعب اثبت انه لا يريدهم".واضاف ان "الانتخابات نالت رضا المواطنين وحتى المجتمع الدولي، لأن مفوضية الانتخابات اعطتهم حقوقهم من خلال التصويت وليس للأطار التنسيقي حق في تغيير قانون او تعديله وهم خاسرين".

وتابع ان "النظام السياسي في العراق فقد شرعيته حيث وصلت نسبة المشاركين كما تقول الحكومة الى 20 % مع ذلك انسحبت الكتلة الاكبر وهذا يدل على مصادرة اغلب الاصوات"، مشددا على "ضرورة وجود فترة انتقالية في تعديل قوانين الانتخابات من قبل مختصين مثل نقابة المحامين وغيرهم ممن يمتلكون باع طويل في هذا الامر".

واشار الى ان " العراقيين لن يقبلو بقانون (سانت ليغو 1.9) الذي اضاعت معالمه القوى في الاطار التنسيقي والذي من المفترض ان يسمى بقانون ( الاطار ليغو) "، مبينا انه "على تحالف ادارة الدولة الاستماع الى اصوات المواطنين و الابتعاد عن موضوع التفرد بالسلطة من خلال عدم الاصغاء اليهم".

ولفت الى ان "التعددية السياسية في العراق تعد خطوة ايجابية"، موضحا ان "الاطار لديه مجموعة من النواب شاركو بالانتخابات بمسمى (مستقلين) وكانت الاحزاب تضخ عليهم اموال كبيرة من اجل الحصول على المناصب".

واكد ان "الاداء العام للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني غير مقنع".

