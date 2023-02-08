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القبض على متهم بالإرهاب غربي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "القت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد الكرخ القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب".

واضافت: "تم اصطحاب المتهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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