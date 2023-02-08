انت الان تتابع خبر النزاهة: ضبط عدد من المتهمين يمارسون "التعقيب" بصورة غير قانونية بمرور البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكن فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة من ضبط (١٣) متهماً يمارسون مهنة تعقيب المعاملات في مديريَّة مرور البصرة - المشروع الوطني"، لافتة إلى أن "المتهمين كانوا يمارسون أعمالهم بصورة مخالفة للقانون".واضافت أن "العمليَّة التي تم خلالها ضبط المعقبين وأصحاب المكاتب، أسفرت أيضاً عن ضبط العشرات من المعاملات كانت بحوزتهم، فضلاً عن ضبط (٩) سيَّارات تحتوي كل سيَّارة على مجموعة من المعاملات".

ونوهت الهيئة الى أن "السيَّارات التسع المضبوطة مع عشرات المعاملات التي بداخلها قام أصحابها بتركها ولاذوا بالفرار حال قيام فرق الهيئة بتنفيذ عمليَّة الضبط، مؤكدة حجز السيَّارات في مقر مديريَّة المرور بموجب قرار قضائي، وإخطار المديريَّة بعدم جواز التصرف بها الا بعد ورود كتاب من مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة".

