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رسميا.. ايمن حسين ينتقل الى الجزيرة الاماراتي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-447001-638114743156310836.png

2023-02-08 | 18:29

رسميا.. ايمن حسين ينتقل الى الجزيرة الاماراتي

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كشف نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الاربعاء، عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني أيمن حسين قادمًا من نادي المرخية القطري.
وقال نادي الجزيرة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المهاجم العراقي أيمن حسين بطل وهداف خليجي".

ولم يكشف نادي الجزيرة عن التفاصيل المالية الخاصة بانضمام المهاجم العراقي أيمن حسين صاحب الـ"27 عامًا".


وتُوج أيمن حسين بلقب هداف خليجي 25 برصيد 3 أهداف، والتي أقيمت في العراق وفاز بها منتخبه الوطني.

وحل المهاجم العراقي أيمن حسين بديلًا عن المدافع التشيكي فيلب نوفاك الذي كان قد انضم للكشوفات في التعاقدات الصيفية السابقة دون أن يقدم المستوى المطلوب.

ويحتل فريق الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وعقب توقع المخالصة المالية قال أيمن حسين لقنوات "الكاس" القطرية: "تجربتي مع المرخية كانت ناجحة للغاية".

وأضاف: "أعرب عن شكري وتقديري لإدارة النادي على السماح لي بالانتقال لنادي الجزيرة الإماراتي".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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