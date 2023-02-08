رسميا.. ايمن حسين ينتقل الى الجزيرة الاماراتي

وقال نادي الجزيرة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المهاجم العراقي أيمن حسين بطل وهداف خليجي".

ولم يكشف نادي الجزيرة عن التفاصيل المالية الخاصة بانضمام المهاجم العراقي أيمن حسين صاحب الـ"27 عامًا".



وتُوج أيمن حسين بلقب هداف خليجي 25 برصيد 3 أهداف، والتي أقيمت في العراق وفاز بها منتخبه الوطني.

وحل المهاجم العراقي أيمن حسين بديلًا عن المدافع التشيكي فيلب نوفاك الذي كان قد انضم للكشوفات في التعاقدات الصيفية السابقة دون أن يقدم المستوى المطلوب.

ويحتل فريق الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وعقب توقع المخالصة المالية قال أيمن حسين لقنوات "الكاس" القطرية: "تجربتي مع المرخية كانت ناجحة للغاية".

وأضاف: "أعرب عن شكري وتقديري لإدارة النادي على السماح لي بالانتقال لنادي الجزيرة الإماراتي".