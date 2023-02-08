انت الان تتابع خبر العراق يحرك فريقاً مختصاً بالبحث والإنقاذ صوب تركيا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، أن "مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علگ أشرف على تحرك فريق الدفاع المدني العراقي إلى مطار بغداد تمهيداً للوصول إلى تركيا وتحديداً المناطق المنكوبة فيها بعد استكمال الموافقات الرسمية والدولية بطلب المساعدة من الجانب التركي".وأضاف البيان، أن "فريق البحث والإنقاذ العراقي التابع إلى مديرية الدفاع له باع طويل وخبرة متراكمة في عمليات البحث والإنقاذ ومدرب وفق أعلى المستويات الدولية والذي كان له دور كبير في حماية المدنيين إبان عمليات التحرير في المحافظة التي طالتها يد الإرهاب داعش وخصوصاً في مدينة الموصل كذلك كان له الدور في التعامل مع حادث انهيار قطارة الإمام علي -عليه السلام- في محافظة كربلاء المقدسة وأيضا التعامل مع حادث انهيار بنايه المختبر الوطني في الكرادة وحادث انهيار بنايه الوزيرية للعطور ببغداد مؤخراً".

ومن المتوقع، وفق البيان، أن "يصل هذا الفريق خلال الساعات المقبلة ليقدم يد العون للضحايا من المدنيين وكذلك المساهمة والاشتراك مع الفرق الدولية المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ".