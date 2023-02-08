شقيق ميسي: لن نعود لبرشلونة الا بالتخلص من لابورتا

وينتهي عقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التجديد لموسم آخر، وسط تقارير تفيد برغبة برشلونة في استعادته من جديد.

ورحل ميسي، عن صفوف برشلونة، في صيف 2021، بعد انتهاء عقده، وعدم قدرة النادي الكتالوني على التجديد له.



وقال ماتياس خلال تواجده على منصة "تويتش"، عما إذا كان ميسي سيعود إلى برشلونة، : "لدي مقطع من صحيفة كتالونية (سبورت) تقول ميسي يجب أن يعود إلى برشلونة".

وأضاف: "لن نعود إلى برشلونة، وإذا حدث سنقوم بعملية تنظيف جيدة، أولها التخلص من خوان لابورتا رئيس البارسا، ناكر الجميل، فأنا غير ممتن لوجوده".

وتابع: "كان يجب على جماهير البارسا أن تخرج في مسيرة من أجل رحيل لابورتا، والإبقاء على ميسي".

وأكمل: "متحف برشلونة خاص بميسي، والإسبان خونة".

وأكد: "والدتي وليو أخبراني ذات مرة، أن "النادي سيفعل نفس الشيء معه (التخلي عنه) كما حدث مع رونالدينيو".

