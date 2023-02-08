انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يبحث مع الحكومة مشروع تعديل الدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "عرض الياسري مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور على الرئيس بغية التنسيق والتعاون مع الرئاستين لتبني المشروع، على أمل التنسيق لاحقاً مع السلطات الأخرى".

