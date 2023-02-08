انت الان تتابع خبر السوداني يتصل بالأسد: المساعدات العراقية إلى سوريا من غير فضل أو منّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، قدّم فيه التعازي والمواساة بضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين، و أعلن تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع الشعب السوري وقيادته في هذا المصاب الأليم، داعياً الباري القدير بأن يتغمد الضحايا بوافر رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وبين السوداني خلال الاتصال أن "العراق، وانطلاقاً من الواجب الإنساني، وروابط الأخوة التي تجمع شعبي البلدين، بادر إلى تقديم الدعم للأشقّاء السوريين من غير فضل أو منّة، في مجال الدفاع المدني وإرسال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة، من الوقود والمواد الإغاثية الطبية والصحية والغذائية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية أمن سوريا واستقرارها، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن "بالغ شكره وامتنانه للعراق حكومةً وشعباً على مبادرة التضامن والدعم، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

