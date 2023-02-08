انت الان تتابع خبر السوداني: الحكومة تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقه الخليج 365، ان الاخير "استقبل صباح اليوم الأربعاء، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم غبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق والنائب دريد جميل يشوع".واستعرض الوفد في مستهل اللقاء، بحسب البيان "واقع المسيحيين في العراق، والسبل الكفيلة برعاية المكونات العراقية المتنوعة".

ورحب السوداني بـ"الوفد الضيف"، مؤكداً أن "العراق حاضن للطوائف وهو يعتز بتنوعه الإثني ومكوناته الأصيلة التي تعكس عمقنا الحضاري". وأوضح السوداني أن "الحكومة تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار".

من جانبه، شكر بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم "رئيس مجلس الوزراء، وأشاد بإجراءات الحكومة خلال 100 يوم التي عكست وجه العراق الجديد".

وأشاد "بأجراء السوداني في ملف تمليك أراضي الإيزيديين وبعض المسيحيين"، والمبادرة الأخوية بخصوص المنكوبين في سوريا"، مؤكداً "دعم قطاع التربية لإشاعة المحبة والإخاء والسلم الاجتماعي".

