انت الان تتابع خبر شغف برلماني وخلاف سياسي .. أبرز أسباب تأخّر الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخلاف على نسبة حصة الاقليم وتعديل سعر صرف الدولار امام الدينار أبرز أسباب تأخّر إرسال الحكومة لموازنة العام الحالي .

في الوقت الذي ينتظر الشارع والبيت التشريعي اكتمال مسودة الموازنة من قبل السلطة التنفيذية وارسالها الى البرلمان، نواب عزوا تأخّرها الى سببين الاول سياسي والاخر اقتصادي فضلا عن حصة اقليم كردستان وتغيير سعر صرف الدولار الذي صادق عليه مجلس الوزراء بجعله الف و ثلاثمئة دينار مقابل كل دولار.

نواب عن محافظات الاقليم شدّدوا على ضرورة زيادة حصتهم في موازنة العام الحالي بسبب الزيادة السكانية في مناطقهم والتي قد لا تتناسب مع الحصص السابقة في الموازنة الماضية وهو ما يعدّ أبرز أسباب تأخّر إرسال الموازنة حسب تعبيرهم.