انت الان تتابع خبر بغداد.. القبض على متهمين اثنين قاما بحرق مدرسة وكتابة عبارات على جدرانها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة، تمكنت مفارز الوكالة من إلقاء القبض على متهمين اثنين قاما بحرق إحدى المدارس في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وكتابة عبارات على جدران المدرسة".

وأضاف البيان، ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد تكليف فريق استخباري مختص للتحري والتحقيق في الموضوع، ومن خلال الاعتماد على الوسائل الفنية تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهما، وتبين أنهما طالبان في المدرسة قاما بحرق غرفة الدفاتر الامتحانية بسبب فشلهما في الامتحان، مما أحدث ضرراً بالممتلكات العامة"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".