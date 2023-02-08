انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تؤجّل النظر بدعوى تمديد عمل برلمان الاقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بطلب من المدّعى عليه أرجأت المحكمة الاتحادية النظر بدعوى تمديد عمل برلمان إقليم كردستان لمنتصف الشهر المقبل.

إدراج مشروع قانون جديد للانتخابات في الاقليم، حجّة ألقى بها المدعى عليه بدعوى تمديد عمل البرلمان في كردستان، ليرجئ بها النظر بالقضية لمنتصف الشهر المقبل، بموافقة رئاسة المحكمة الاتحادية التي طالبته بنسخة من مسودة القانون .

أمّا الطرف الاخر وهو المدّعي فكشف بأنّ التأجيل ليس بصالح القضية، كون المدّعى عليه يحاول المماطلة والتأجيل لعدم امتلاكه الأدّلة والتبريرات الكافية.