انت الان تتابع خبر بينهما إيراني.. اعتقال متهمين بالدخول الى المنشآت النفطية في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من الفوج الثالث والسيطرة السابعة التابعين الى لواء شرطة الطاقة الثامن وبالتنسيق مع وحدتي الاستخبارات وامن الافراد في الفوج انفا القت القبض على متهمين اثنين بينهم مواطن إيراني الجنسية وضبط عجلتهم التي كانوا يرومون الدخول بها الى المنشآت النفطية في محافظة البصرة".



وأضافت، ان "المتهمين حاولا الدخول بدون أي موافقات أمنية"، مبينة: "أودع المتهمين التوقيف وحجز العجلة والمضبوطات التي بحوزتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على القضاء المختص".