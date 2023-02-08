انت الان تتابع خبر أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برنت يلامس الـ84 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعززت مكاسب النفط اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات مخزونات النفط الأولية عن معهد البترول الأميركي والتي جاءت مخالفة للتوقعات، وصدور توقعات إيجابية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وزاد من مكاسب النفط اليوم الأربعاء استمرار تراجعات العملة الأميركية وهو ما يخفض من تكلفة حيازة ونقل وتأمين النفط على المستورديين ويعزز نمو الطلب.



انخفاض مفاجئ

وقال معهد البترول الأميريكي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير الجاري.

وفي المقابل كانت توقعات المحللين تحوم حول زيادة في المخزونات بنحو 2.15 مليون برميل ومقابل زيادة فعلية في الأسبوع قبل الماضي بحوالي 6.1 مليون برميل.

وقال المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 5.2 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام مليوني برميل.

توقعات إيجابية

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها بشأن إنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لكنها خفضت التقديرات المتعلقة بالعام المقبل.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة عبر تقرير الآفاق قصيرة المدى، وصول متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 12.49 مليون برميل يومياً في العام الجاري، بزيادة 0.6% عن التقديرات الصادرة في الشهر الماضي.

بينما خفضت الوكالة توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي في عام 2024 إلى 12.65 مليون برميل يومياً، بهبوط 1.2% عن التقديرات السابقة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة وصول متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي هذا العام إلى 77.84 دولار للبرميل، ما يمثل زيادة عن التقديرات السابقة بنحو 0.9%، بينما أبقت تقديراتها للسعر في العام المقبل دون تغيير عند 71.57 دولار.

ورفعت الوكالة توقعاتها لسعر خام برنت القياسي بنسبة 0.6% عند 83.63 دولار للبرميل، بينما لم تشهد التوقعات الخاصة بعام 2024 أي تغيير عند 77.57 دولار.

النفط اليوم

ارتفع خام نايمكس الأميركي الخفيف خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 0.2% أو ما يعادل 0.15 دولار وصولا إلى مستويات 77.3 دولار للبرميل.

وصعد خام برنت القياسي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 0.25% أو ما يعادل 0.2 دولار في البرميل وصولا إلى مستويات قرب الـ 84 دولار للبرميل.

النفط أمس

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء مع التفاؤل حيال آفاق الطلب العالمي على الخام.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتي أشار فيها إلى أن عملية تباطؤ التضخم بدأت بالفعل، لكنها تحتاج المزيد من الوقت للوصول للمستهدف.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل ارتفاعًا 3.3% أو 2.70 دولار عند 83.69 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الأميركي تسليم مارس بنسبة 4.1% أو 3.03 دولار ليصل إلى 77.14 دولار للبرميل.