انت الان تتابع خبر "كارثة إنسانية قلّ نظيرها".. السيد السيستاني يوجه دعوة بشأن زلازل سوريا وتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الزلزال الشديد الذي ضرب أخيراً مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية قد أسفر - كما تشير إليه المعلومات المتجددة - عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر مادية هائلة في المساكن والبنى التحتية ، في كارثة انسانية قلّ نظيرها في العصر الأخير".وأضاف، ان "المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية".

وأشار البيان الى، أنها "تأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت".

واتم البيان: "نسأل الله العلي القدير أن يدفع البلاء عن الجميع وينعم عليهم بالخير والسلام إنه وليّ ذلك وهو أرحم الراحمين".