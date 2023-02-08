انت الان تتابع خبر بعد "كارثة الزلزال".. مساعدات العراق تنطلق لإعانة الشعب السوري (صور) والان مع التفاصيل
وكان مكتب رئيس الوزراء، قد أعلن، اول أمس الاثنين، انطلاق الجسر الجوي للمساعدات الاغاثية، الى سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق، جسراً جوياً إلى كل من سوريا وتركيا؛ لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود".
وأضاف: "يأتي هذا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤولين ومسعفين أن "5434 شخصا قتلوا في تركيا و1712 في سوريا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلا".
وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.
كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.
وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.