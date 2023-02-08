انت الان تتابع خبر بعد "كارثة الزلزال".. مساعدات العراق تنطلق لإعانة الشعب السوري (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلقت شاحنات، صباح اليوم، محملة بالمنتجات الغذائية ومواد الإغاثة الى سوريا.

وكان مكتب رئيس الوزراء، قد أعلن، اول أمس الاثنين، انطلاق الجسر الجوي للمساعدات الاغاثية، الى سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق، جسراً جوياً إلى كل من سوريا وتركيا؛ لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود".

وأضاف: "يأتي هذا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".