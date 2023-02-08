انت الان تتابع خبر يحتجزون الطيار.. اختطاف طائرة نيوزيلندية و5 ركاب في إندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز: "الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية". بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف هيبكنز: "لم يعطونا بعد تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل".



وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إنها تقدم الدعم القنصلي لأسرة الطيار، لكنها رفضت التعليق أكثر، مستشهدة بقوانين الخصوصية.