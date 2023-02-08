انت الان تتابع خبر تسلم "مبلغ كبير".. استقدام نائب حالي أمتنع عن ممارسة عمله الرقابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي"، لافتة إلى أن "القرار صدر جراء اتهامه بتسلم (٧٥٠.٠٠٠) ألف دولار - بالاشتراك مع نائب آخر سابق - من رجل أعمال؛ مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته".وأضافت، أنَّ "الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها".