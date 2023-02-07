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انت الان تتابع خبر الهلال يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينجو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446918-638114011455618378.png
2023-02-07 | 22:10
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تأهل نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، رسميا الى نهائي مسابقة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامينجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب طنجة الكبير وينتظر الفائز من مباراة الأهلي و ريال مدريد .
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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