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الهلال يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينجو

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446918-638114011455618378.png

2023-02-07 | 22:10

الهلال يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينجو

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تأهل نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، رسميا الى نهائي مسابقة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامينجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب طنجة الكبير وينتظر الفائز من مباراة الأهلي و .
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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