انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا الى اكثر من 7100 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت "فرانس برس" عن مسؤولين ومسعفين أن "5434 شخصا قتلوا في تركيا و1712 في سوريا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلا".

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.



وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.