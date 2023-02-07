انت الان تتابع خبر المركزي العراقي يحدد موعد بيع الدولار بسعره الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمركزي العراقي، ورد لـ الخليج 365، أنه "سيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي، معلناً استعداده لتلبية جميع الطلبات المشروعة للأفراد والشركات والمشاريع والمكاتب لتحقيق هدف البنك في استقرار المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين، لاسيّما أنّ سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين".وستكون أسعار الصرف، وفق البيان، على النحو الآتي:

1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.

1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي".

وفي وقت سابق من اليوم، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.