انت الان تتابع خبر رئيسا هيئة الإعلام والنزاهة يبحثان التعاون في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة الإعلام في بيان ورد لـ الخليج 365، أن المؤيد "التقى اليوم، رئيسَ هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون؛ لبحث آليات التعاون والتكامل بالعمل في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء الإشادة بدور الإعلام الإيجابي في مكافحة الفساد وفضح الفاسدين، وأهمية التعاون بين النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات في إنجاح المنهاج الحكومي لمكافحة الفساد".

كما تم بحث "آليات تعاون هيئة الإعلام مع فرق التحقيق الميدانية لهيئة النزاهة في رصد الملفات المتعلقة بشبهات الفساد والتي يتم عرضها عبر وسائل الإعلام، وتسهيل التواصل مع مقدمي البرامج والقنوات واستحصال الصور والمستندات والأدلة التي يُمكنها أن تثبت تلك المزاعم والشبهات".

وشهد اللقاء، وفق البيان، "التأكيد على اهمية نشر ثقافة النزاهة والشفافية، وضرورة التوعية بخطر الفساد والإبلاغ عنه، مع التحذير من استغلال وسائل الإعلام للابتزاز وإيراد الشبهات دون أدلة وإثباتات ووثائق".