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الرافدين يعلن افتتاح منفذ لبيع الدولار في مطار بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الية بيع الدولار تكون من خلال تعبئة المبلغ بالدينار العراقي عبر بطاقات الماستر كارد التي تصدر مجانا عن طريق منفذ مصرف الرافدين المتواجد في مطار بغداد الدولي ( صالة بابل)".

واشار الى، ان "البطاقات المجانية التي يتم اصدارها الى المسافرين ستكون صالحه للاستخدام لمدة ٣ سنوات ومن ثم التوجه بعدها الى المنفذ الثاني في المطار لاستلام الدولار".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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