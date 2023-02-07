انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن افتتاح منفذ لبيع الدولار في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الية بيع الدولار تكون من خلال تعبئة المبلغ بالدينار العراقي عبر بطاقات الماستر كارد التي تصدر مجانا عن طريق منفذ مصرف الرافدين المتواجد في مطار بغداد الدولي ( صالة بابل)".واشار الى، ان "البطاقات المجانية التي يتم اصدارها الى المسافرين ستكون صالحه للاستخدام لمدة ٣ سنوات ومن ثم التوجه بعدها الى المنفذ الثاني في المطار لاستلام الدولار".