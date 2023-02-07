بعد التعافي من الأصابة.. كورتوا يعود لصفوف الملكي

واشتكى كورتوا من إصابة خلال عمليات الإحماء، قبل مواجهة ريال مايوركا الأحد الماضي، ضمن الجولة 20 من الليجا، ولم يشارك في المباراة.

وخرج كورتوا من حسابات أنشيلوتي، لمواجهة الأهلي المصري، غدًا الأربعاء، بنصف نهائي مونديال الأندية في المغرب.



وبحسب برنامج "الشيرينجويتو" الإسباني الشهير، فإن "كورتوا خضع لفحص بالرنين المغناطيسي اليوم، وأثبت أنه لا يعاني من إصابة في العضلات، بل من "حمل عضلي في خاطف الساق اليسرى"، وازدادت آمال لحاقه بالنهائي، حال تأهل الفريق.

وأضاف: "بنزيما وميليتاو متوقع لحاقهما بالنهائي بنسبة كبيرة".

وصرح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي اليوم: "حال تعافي المصابين كورتوا وبنزيما، سأدفع بهما في النهائي، إذا نجحنا في تخطي عقبة الأهلي".

