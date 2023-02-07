انت الان تتابع خبر حمودي بعد تعديل سعر الصرف: ندعو شعبنا للثقة بعملتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نشد على أيدي الحكومة في قرارها الحكيم والشجاع بخفض سعر صرف الدولار، ونثمن عاليا جهودها الكبيرة والسريعة في معالجة الأزمة وسعيها لاعادة الاعتبار للعملة الوطنية، وإجراءاتها الحازمة بحق المتلاعبين والفاسدين، وحفظ توازنات السوق رغم تعقيدات الازمة".واضاف أن "قرار الحكومة من شأنه تعزيز ثقة الشعب بها، وبقدراتها على إدارة الأزمات، وحماية قوت المواطنين ومصالحهم، وهو الأمر الذي لطالما شددنا عليه بضرورة توثيق شراكة الدولة والشعب، وأن كل تجاربنا الناجحة تحققت عندما اجتمعت الدولة والشعب على هدف واحد".

ودعا حمودي المواطنين الى "الثقة بعملتهم ودعمها والحرص على عدم التعامل بغيرها إلا للضرورة الملحة".

