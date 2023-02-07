انت الان تتابع خبر لمدة عامين.. النصر السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع بوسكيتس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - السعودية ترغب في رفع مستوى دوريها بعد ترشحها رسميا لاستضافة بطولة كأس العالم 2030

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن "إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قدمت عرضا ضخما لبوسكيتس بلغت قيمته 18 مليون يورو، لمدة عامين".



وأشارت إلى أن "السعودية ترغب في رفع مستوى دوريها بعد ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، حيث يريد الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع جودة جميع الأندية مع وصول لاعبين عظماء من منتخبات أوروبية".

يذكر أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، ينافس النصر على ضم اللاعب الإسباني، وسيحاول أن يقدم عرضا مغريا له خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في نهاية يونيو المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع النادي الإسباني، رغم رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في استمراره مع الفريق.

بدأ سيرجيو بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما، مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة منذ 2007، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني نحو 5 ملايين يورو.

ويواجه النصر نظيره الوحدة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة بعد مرور 15 جولة من الدوري السعودي.

