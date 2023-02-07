البرلمان العراقي يوجه طلباً للحكومة بعد الزلزال المدمر

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، " تلقينا ببالغ الحزن والأسى الأنباء حول الزلازل التي ضربت الشقيقة الجمهورية العربية السورية والصديقة والجارة الجمهورية التركية، ففي الوقت الذي نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا للشعب السوري والشعب التركي فأننا في العراق بصورة عامة ومجلس النواب العراقي بصورة خاصة نعلن عن مساندتنا للشعب السوري والشعب التركي".وطالب المجلس، الحكومة العراقية "بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفتح الحدود وإستقبال الجرحى وتقديم كل ما هو ممكن وبكل ما أوتينا من قوة فقلوبنا مفتوحة قبل أيدينا وإمكانياتنا متاحة للمساعدة في أي لحظة يحتاج إليها الأشقاء والأصدقاء فحزنهم حزننا وفرحهم فرحنا".

وأتم: "خالص تعازينا ومواساتنا للضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى".