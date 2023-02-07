انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر رفع جلسة مجلس النواب العراقي الاعتيادية الى اشعار اخر".

يذكر أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم (4)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، في وقت سابق من اليوم، بحضور 224 نائباً.

