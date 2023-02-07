انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصادق على تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أن "المجلس صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.