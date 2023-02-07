انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته بحضور أكثر من 200 نائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم (4)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول".وأضاف البيان أن "عدد حضور النواب إلى الجلسة، 224 نائباً".

ويتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، التصويـت علـى إقالـة محافــظ الديوانيـة، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 ومشروع قانون تعديل الأمر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط.

وكذلك يتضمن، الجدول القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

