انت الان تتابع خبر حمودي واياد علاوي يُناقشان المستجدات السياسية وأزمة الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "التقى في بغداد، رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي"، مشيرا الى انه "خلال اللقاء تم مناقشة مُجمل الأوضاع السياسية في البلاد، من ضمنها ازمة ارتفاع سعر الصرف، وقضية القوانين المعطلة والتعديلات الدستورية".

وشددا الجانبان على "ضرورة دعم توجه الحكومة الحالية من اجل إيجاد حلول واقعية لكل المشاكل العالقة، من اجل أرساء الاستقرار السياسي وتوفير أفضل الخدمات للمواطن، وفقا للبيان.