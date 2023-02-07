انت الان تتابع خبر التعليم تصدر أمراً بتعيين 2476 من حملة شهادة الدكتوراه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، تابعته الخليج 365، أنها "تدعو المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي الى الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلاً عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2023/2/7".وبارك العبودي، وفق البيان، "لهذه الشريحة المهمة التحاقها بركب المؤسسة الأكاديمية العراقية، مجدداً الالتزام القانوني والمهني الثابت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعامل مع ملف حملة الشهادات العليا والأوائل على وفق السياقات والتشريعات النافذة التي تتيح استثمار هذه الطاقات وتمكينها من وظائفها العلمية والتعليمية".